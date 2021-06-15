Merkezefendi'de imzalar konuştu



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te daha önce anlaşmaya varılan Yukatel'le isim sponsorluğu anlaşması resmen imzalanırken, Antrenör Zafer Aktaş ve ekibi ile Genel Menajer Evren Yenice de sözleşme yeniledi.

Merkezefendi ilçesindeki bir restoranda düzenlenen imza törenine Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan, Kulüp Başkanı Veli Deveciler ve yönetimi, Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, basketbol takımı oyuncu ve teknik heyeti ile davetliler katıldı.

Sponsorluk töreniyle takımın yeni ismi 2021-2022 sezonu boyunca, "Yukatel Merkezefendi Belediyesi" oldu.

Törende konuşan Başkan Veli Deveciler, gelecek sezon için heyecanlı olduklarını belirtti. Kente önemli başarılar yaşatmak istediklerini kaydeden Deveciler, "Bizler bugünlere kolay gelmedik. Zorluklar çekerek, hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e şampiyon olarak çıktık. Yukatel markası ile birlikte güzel işler başaracağız ve kente büyük başarılar yaşatacağız. Türkiye'de ve zaman zaman uluslararası arenada bu heyecanı yaşamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi. Yukatel Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş ise takıma ellerinden gelen tüm desteği vermeye hazır olduklarını aktardı.

Konuşmaların ardından takımı tarihinde ilk kez Süper Lig'e taşıyan Antrenör Zafer Aktaş, Genel Menajer Evren Yenice, Yardımcı Antrenör İnanç Koç, Yağız Sertoğlu ve Kondisyoner Mustafa Kara ile de sözleşme yenilendi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2021-06-15 10:55:56



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