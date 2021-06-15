Denizli'de FETÖ'den aranan 8 kişi yakalandı

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de haklarında Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 kişi tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüphelilere yönelik, dün kent merkezinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-06-15 11:30:45



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