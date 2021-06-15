Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 22 tutuklama

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden, 4'ü yabancı uyruklu 22'si tutuklandı, diğer 23 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 13 Haziran'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Otogarda iki otobüs, bir otomobil ve bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda 4'ü yabancı uyruklu 45 şüpheli gözaltına alındı. Dedektör köpeklerin de katıldığı operasyonlarda 480 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 3 bin 100 kullanımlık bonzai, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 950 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden, 4'ü yabancı uyruklu 22'si tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-06-15 11:34:46
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