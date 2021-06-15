Denizlispor başkanını seçecek 



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - Süper Lig'de küme düşme acısı yaşayan ve mali krizlerle boğuşan Yukatel Denizlispor yarın olağan genel kurulunu yapacak. Kongre, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 17.00'de başlayacak. Daha önce 4 Haziran'da yapılması planlanan ve çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen kongrede yeşil-siyahlı camia yeni başkanını seçecek. Gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Ege ekibinde, henüz resmi olarak başkan adayı çıkmadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve camianın ileri gelenlerinin destek verdiği eski başkan yardımcılarından Taner Atilla'nın kongre günü aday olabileceği ifade edildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-06-15 13:29:05



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