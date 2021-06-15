Denizlispor yeni başkanını seçiyor Denizlispor’da çoğunluk aranmadan olağan seçimli genel kurul toplantısı

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Denizlispor Kulübü Derneği’nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 4 Haziran günü çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 16 Haziran 2021 Çarşamba günü çoğunluk aranmadan gerçekleştirilecek.



Denizlispor Kulübü tarafından Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile ilgili yayınlanan son açıklama ise şöyle; “Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’da camianın merakla beklediği Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yarın çoğunluk aranmadan gerçekleştirilecek. 4 Haziran 2021 Cuma günü yapılması planlanan ancak çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 16 Haziran 2021 Çarşamba gününe ertelenen olağan kongre, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda saat 17.00’de başlayacak.”

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