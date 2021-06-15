Merkezefendi Basket'de transferler başladı

Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Yukatel Merkezefendi Belediyesi ilk dış transferlerini yaparak Thomas Akyazılı ve Yiğitcan Turna'yı renklerine bağladı.
Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Yukatel Merkezefendi Belediyesi ilk dış transferlerini yaptı ve Bahçeşehir Koleji'nden Thomas Akyazılı ile süper lig tecrübesi olan Yiğitcan Turna'yı kadrosuna kattı. 1997 doğumlu ve 1.88 metre boyundaki Thomas Akyazılı, Belçika U161820 ve A Milli Takım formalarını giydi, 2019'da Antwerp'ten Bahçeşehir Koleji'ne transfer oldu. Akyazılı BSL'de 25 maçta 12.6 dk, 3.7 sayı, 1.9 ribaund, 0.9 asist, Eurocup'ta 26 dk, 7.8 sayı, 3.8 ribaund, 1.5 asist ortalamaları tutturdu.
1987 doğumlu Yiğitcan Turna ise 1.85 metre boyunda olup, Banvit altyapısından yetişti. Son sezon 17 maçta 15.3 dk, 3.9 sayı, 1.3 ribaund, 1.8 asist üretti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.