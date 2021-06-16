SGK’lılar aşılanmak için hastanelere koştu

Sağlık Bakanlığı’nın 40 yaş üzerinin ardından tüm SGK’lı çalışanlarına yönelik Covid19 aşılama başlatmasının ardından özellikle Denizli ve Servergazi Devlet Hastanesi önlerinde izdiham oluştu.



Sağlık Bakanlığı’nın Kovid19 aşılamasında önce 40 yaş üzeri, ardından SGK’ya kayıtlı işçiler ve memurların tamamının aşı grubuna dahil edilmesiyle yoğunluk yaşandı. Aşılama yaşının düşmesi ile vatandaşlar aşı randevusu almak için telefonlara sarıldı. Daha sonra da çalışanlar randevularını iş çıkış saatlerine denk getirince, hastane önlerinde aşı kuyruğu kaçınılmaz oldu



Aşılama için mesai çıkışı tercih edilince, akşam saatlerinde Denizli ve Servergazi Devlet Hastanesi önünde yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Sosyal mesafenin unutulduğu kuyruklar, saatler ilerledikçe arttı. Kuyrukta bekleyenlerin gerginliği zaman zaman hastanenin güvenlik görevlileri arasında tartışmalar yaşanmasına neden oldu.

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