İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi yaralandı Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi yaralandı

Denizli’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan bir sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Kaza, Çivril ilçesi Özdemirci Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iki farklı yöne seyir halinde olan sürücü Ö.K., idaresindeki 34 HS 1662 plakalı otomobil ile sürücü B.Ç., hakimiyetindeki 03 EH 176 plakalı otomobil ile karşı karşıya kaldı. Otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde bulunan toplam 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü B.Ç’yi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Sürücü Ö.K. ve yolcu konumunda bulunan U.Ö’de yaralı olarak Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Meydana gelen trafik kazasında otomobiller hurdaya döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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