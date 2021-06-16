Denizli'nin tarihi resimlerle sergilendi "Resimlerle Denizli Tarihi" bu sergide

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent tarihinde önemli olay ve isimlerin anlatıldığı "Resimlerle Denizli Tarihi" sergisi düzenlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi "Resimlerle Denizli Tarihi" adlı resim sergisi düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu’nda düzenlenen serginin açılışına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Türk Ocakları Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok ve davetliler katıldı.



Serginin düzenlenmesinde destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür eden eserlerin sahibi ressam Orhun Kara, "Bu sergi ecdadımıza minnet borcumuzu, gençlerimize vicdani sorumluluğumuz gereği ecdadımızı tanıtmak için oldukça önemlidir" dedi.



Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok ise, Denizli’nin kadim bir kent olduğu bilinciyle zengin tarihi ve kültürel yapısını gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.



"Geçmişimizden, kökümüzden güç alacağız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sanatçı Kara'ya teşekkür ederek, "Denizlimiz tarihi derinliği olan, kadim bir anlayışa sahip, tarihin dönüm noktalarında birçok olayı yaşamış ve milli duruşu ile ülkemizi, milletimizi savunmada her zaman sapasağlam ayakta kalmış, güçlü bir şehirdir. Öncelikle kendi tarihimizi Denizli’de yaşanılanları öğrenmemiz gerekiyor. Bu tarih bilinci farklı şekillerde aktarılabilir. Bu aktarımların içerisinde sanat, emek ve göz nurunun olması da çok önemlidir. Bizler geçmişimizden, kökümüzden güç alacağız. Geçmişi olmayanın, geleceği olamaz. Köklerimizden güç alarak, dallarımızla daha yukarıya, ileriye hep birlikte büyüyeceğiz, yürüyeceğiz. Tarihin yanında sanat ve kültür alanında da birçok imkanlar sunuyoruz. Bu imkanları artırarak sürdürmemiz, gençlerimize aktarmamız gerekiyor" diye konuştu.

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