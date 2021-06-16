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Yukatel Merkezefendi'de yönetime takviye

DHA

Yukatel Merkezefendi'de yönetime takviye


DENİZLİ, (DHA) ING Basbetbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te yönetime takviye geldi. Yapılan genel kurulda Denizlili iş insanları Ozan Katrancı, Kemal Sarıkaya, Levent Çaputçu ve Ferruh Dalkılıç yönetime katıldı. Yeni yönetimde Veli Deveciler yeniden başkan olurken, 2'nci Başkan Zafer Gökşin, Genel Sekreter Osman Uğurlu oldu. Asbaşkanlığa ise Veli Tefenlili ve Gökhan Gökşin getirildi.
Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Kemal Sarıkaya, Özgür Yılmaz, Ozan Katrancı, Levent Çaputçu, Coşkun Kaya, Ferruh Dalkılıç.
Başkan Veli Deveciler, yönetim olarak birlik ve beraberlik içinde olduklarını, yeni sezonda herkesin beğeneceği ve saygı duyacağı bir takım hedeflediklerini söyledi. Başkan Deveciler, "Bu sezon umarım iyi bir sezon yaşarız. Yönetim olarak güçlüyüz. Maddi anlamda hiç bir sorunumuz yok" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-06-16 13:12:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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