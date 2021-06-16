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Hamileyken korona oldu, bebeğine 1 ay sonra sevinç gözyaşlarıyla sarıldı En duygusal buluşmada anne gözyaşlarına hakim olamadı Ailesine veda mektubu yazdı, doktorlar mektubu sakladı ve anne ile çocuğunu sağlığına kavuşturdu

İHA

Hamileyken korona oldu, bebeğine 1 ay sonra sevinç gözyaşlarıyla sarıldı En duygusal buluşmada anne gözyaşlarına hakim olamadı Ailesine veda mektubu yazdı, doktorlar mektubu sakladı ve anne ile çocuğunu sağlığına kavuşturdu

Denizli’de yaşayan ve 4. çocuğuna 37 haftalık hamileyken korona virüse yakalanan 40 yaşındaki Meryem Kan 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü Denizli Devlet Hastanesi’nde doğum yaptı. Doğumdan sonra nefes almakta zorlanan Kan, bebeğini kucağına alamadan yoğun bakıma yatırıldı. 1 aylık tedavi sürecinin ardından hem sağlığına hem de yeni doğan bebeğine kavuşan anne ile bebeğin ilk kavuşma anında ise sevinç gözyaşları hakim olamadı.

Denizli’de yaşayan Meryem Kan dördüncü çocuğuna hamileyken gebeliğinin son günlerinde kendini kötü hissetmesi üzerine korona virüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan anne Kan, doğum sancılarının gelmesi üzerine 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü Denizli Devlet Hastanesi’nde normal doğumla bebeğini dünyaya getirdi. Doğum sonrası solunum sıkıntısı çeken Meryem Kan minik bebeğini koklayamadan Pandemi Erişkin Yoğun Bakım Ünitesine alındı. Yoğun bakımda yaklaşık 20 günlük tedavisinin ardından Göğüs Hastalıkları Servisine alınan anne Kan tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte taburcu oldu.

“Ailesine bir veda mektubu yazdı, yazmış olduğu mektubu da hastamıza geri verdik”
Meryem Kan’ın tedavisini yürüten Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Cüneyt Süsleyen Meryem Kan’ın sıkıntılı ve zor süreçlerden geçtiğini, ekip arkadaşlarının üstün ve gayretli çalışmalarıyla yaşama tutunduğunu belirtti. Dr. Cüneyt Süsleyen; “Hastamız doğumdan sonra solunum sıkıntısı yaşadı, yaptığımız değerlendirmede kan oksijen düzeyinin yüzde 60’larda olduğunu nefes alıp vermede zorlandığını ve hayati tehlikesinin olduğunu gördük ve hemen yoğun bakıma kaldırdık. Yaklaşık bir hafta solunum cihazına bağlı kaldı. Bu zaman zarfında hastamız kötüleştiğini görerek ve hayattan ümidini kesmiş olacak ki ailesine bir veda mektubu yazdı ve bu mektubu ailesine ulaştırması için servis sorumlu hemşiremize verdi. Biz ekip olarak dedik ki mektubu ailesine vermeyelim hastamızı iyileştirerek yenidoğan çocuğuna ve ailesine kavuşturalım. Hep beraber bu konuda motive olduk. Uzun bir tedavi sürecinin ardından hastamızı sağlığına kavuşturarak bugün taburcu ediyoruz. Yazmış olduğu mektubu da hastamıza geri verdik. Hastamız gerçekten sıkıntılı zor zamanlar geçirdi. Çok gayret gösterdi. Ekip arkadaşlarım da inanılmaz bir çabayla hastamızı takip etti, hastamızın çocuklarına ve ailesine kavuşacağı için çok mutluyuz” dedi.

“Doktorum ve hemşirem beni iyileştirmek için ellerinden geleni yapmışlar”
Ölümün kıyısından döndüğünü sağlık çalışanlarının üstün gayreti sayesinde yaşama tekrar tutunduğunu belirten anne Meryem Kan; “ Doğum yaptıktan sonra durumumun kötüye gitmesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldım. Yoğun bakımda kendimi iyi hissetmeyince eşime ve çocuklarıma onları çok sevdiğimle ilgili mektup bırakmıştım. Fakat doktorum ve hemşirem o mektubu aileme vermemiş beni iyileştirmek için ellerinden geleni yapmışlar. İyi ki de o mektubu vermemişler. Onlar sayesinde tekrar hayata döndüm. Allah hepsinden razı olsun. Evde annenin babanın yada çocukların anne babaya yapmadıkları yardımı yoğun bakımda bana yaptılar. Yenidoğan çocuğumu kucağıma alacağım için çok heyecanlıyım” diye konuştu.

“Çocuklarıma kavuştuğum için çok mutluyum”
Denizli Devlet Hastanesi’nde 30 gün süren yaşam mücadelesini kazanan Meryem Kan yenidoğan bebeğiyle ile ilk tanışmasında sevinç gözyaşları hâkimdi. Yoğun ve zor geçen bir ayın sonunda tekrar ailesine kavuşan Meryem Kan; “Çocuklarıma kavuştuğum için çok mutluyum. Ben çocuklarımdan bir gün bile ayrı kalmamıştım. Allah bir daha göstermesin. Herkes dikkat etsin. Yaşadıklarım çok zor bir acı tarif bile edilemez. Allah kimseyi çocuklarından ayrı bırakmasın” ifadelerini kullandı.

“Tüm sağlık çalışanlarımızla ne kadar gurur duysak azdır”
Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de insan sağlığı için en kutsal görevleri icra eden sağlık camiasının bir ferdi olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek; “Pandeminin baş kahramanları tüm sağlık çalışanlarımızla ne kadar gurur duysak azdır. Gördüğünüz gibi doğum yapan ve çocuğunu kucağına alıp koklayamadan yoğun bakıma alınan ve yaşama ümidini kaybeden bir anne ve evde annelerinin iyileşmesini bekleyen 4 çocuk. Tam bu araya 724 insan sağlığı için çalışan, bu kutsal mesleği hayatının bir parçası haline getiren, bu yolda emek veren, azimle, gayretle çalışan hastamızın umudu olacak sağlık çalışanlarımız giriyor. Hastamızın yazdığı veda mektubunu ailesine vermeyerek üstün bir gayretle hastamızı iyileştirip tekrar ailesine kavuşturuyorlar. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, hastalarımız adına da şükranlarımı iletiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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