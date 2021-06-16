Afet farkındalık eğitimi düzenlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2021 yılının “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edilmesinin ardından Denizli’de de “Afet Bilinci Eğitimi” verildi.

Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar, meslek odaları ve sendikalar, üniversiteler ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği içerisinde 2021 yılı içinde sürdürülecek “Afet Eğitim Seferberliği” başlatıldı. ‘Afete Hazır Türkiye’ başlığı altında seferliğin amacı benimsenirken, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanı ve aynı zamanda Afet Eğitmeni tarafından, müdürlükçe çalışanlara yönelik olarak 14 ile 15 Haziran 2021 tarihlerinde pandemi şartları gözetilerek gruplar halinde “Afet Bilinci Eğitimi” verildi. Eğitimlere katılacak personellere ayrıca İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından “Katılım Belgesi” gönderilecek.

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