Helenistik dönemden altın tacı satamadan yakalandılar



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, ellerindeki Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen altın tacı satmaya çalışan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Operasyonda tacın yanı sıra altın alın süslemesi ve testi de ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 2 kişinin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, dün Gürlek Mahallesi'ne taksiyle gelen E.K. ile M.S.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada; Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen ve 91 parçadan oluşan altın taç, 5 parçadan oluşan altın alın süslemesi, 13 bronz takı ve 1 toprak testi ele geçirildi. Tarihi eserler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yapılan incelemede, altın tacın, kralların taktığı taç olduğunun belirlendiği kaydedildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Honaz Ramazan ÇETİN

2021-06-16 17:12:37



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