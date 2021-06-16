Hamileyken koronavirüs olan anne, bebeğine bir ay sonra kavuştu



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de dördüncü çocuğuna 37 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanan 40 yaşındaki Meryem Kan, geçen 15 Mayıs'ta Denizli Devlet Hastanesi'nde doğum yaptıktan sonra nefes almakta zorlanınca, bebeğini kucağına alamadan yoğun bakıma alındı. 1 aylık tedavi sürecinin ardından hem sağlığına hem de yeni doğan bebeğine kavuşan Meryem Kan'ın bebeği ile ilk buluşma anı sevinç gözyaşlarıyla geçti.

Merkezefendi ilçesinde ev hanımı 3 çocuk annesi Meryem Kan, dördüncü çocuğuna hamileyken gebeliğinin son günlerinde kendini kötü hissetmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Kan, doğum sancılarının gelmesi üzerine geçen 15 Mayıs'ta Denizli Devlet Hastanesi'nde normal doğumla bebeğini dünyaya getirdi. Doğum sonrası solunum sıkıntısı çeken Meryem Kan minik bebeğini kucağına alamadan Pandemi Erişkin Yoğun Bakım Ünitesine alındı. Yoğun bakımda yaklaşık 20 günlük tedavisinin ardından Göğüs Hastalıkları Servisi'ne alınan Kan, tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte taburcu oldu.

YOĞUN BAKIMDA AİLESİNE VEDA MEKTUBU BIRAKTI

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Cüneyt Süsleyen, hasta Meryem Kan'ın sıkıntılı ve zor süreçlerden geçtiğini, ekip arkadaşlarının üstün ve gayretli çalışmalarıyla yaşama tutunduğunu belirterek, "Hastamız doğumdan sonra solunum sıkıntısı yaşadı, yaptığımız değerlendirmede kanoksijen düzeyinin yüzde 60'larda olduğunu nefes alıp vermede zorlandığını ve hayati tehlikesinin olduğunu gördük ve hemen yoğun bakıma kaldırdık. Yaklaşık bir hafta solunum cihazına bağlı kaldı. Bu zaman zarfında hastamız durumunun daha da kötüleşmesi ve hayattan ümidini kesmiş olacak ki ailesine bir veda mektubu yazdı. Bu mektubu ailesine ulaştırması için servis sorumlu hemşiremize verdi. Biz ekip olarak dedik ki mektubu ailesine vermeyelim, hastamızı iyileştirerek yenidoğan çocuğuna ve ailesine kavuşturalım. Hep beraber bu konuda motive olduk. Uzun bir tedavi sürecinin ardından hastamızı sağlığına kavuşturarak bugün taburcu ediyoruz. Yazmış olduğu mektubu da hastamıza geri verdik. Hastamız gerçekten sıkıntılı zor zamanlar geçirdi. Çok gayret gösterdi. Ekip arkadaşlarım da inanılmaz bir çabayla hastamızı takip etti, hastamızın çocuklarına ve ailesine kavuşacağı için çok mutluyuz" dedi.

`SAĞLIK ÇALIŞANLARI SAYESİNDE HAYATA TEKRAR TUTUNDUM´

Ölümün kıyısından döndüğünü, sağlık çalışanlarının üstün gayreti sayesinde yaşama tekrar tutunduğunu belirten Meryem Kan, "Doğum yaptıktan sonra durumumun kötüye gitmesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldım. Yoğun bakımda kendimi iyi hissetmeyince eşime ve çocuklarıma onları çok sevdiğimle ilgili mektup bırakmıştım. Fakat doktorum ve hemşirem o mektubu aileme vermemiş beni iyileştirmek için ellerinden geleni yapmışlar. İyi ki de o mektubu vermemişler. Onlar sayesinde tekrar hayata döndüm. Allah hepsinden razı olsun. Evde annenin babanın yada çocukların anne babaya yapmadıkları yardımı yoğun bakımda bana yaptılar. Çocuklarıma kavuştuğum için çok mutluyum. Ben çocuklarımdan bir gün bile ayrı kalmamıştım. Allah bir daha göstermesin. Herkes dikkat etsin. Yaşadıklarım çok zor bir acı tarif bile edilemez. Allah kimseyi çocuklarından ayrı bırakmasın" dedi.

Meryem Kan 3 kilo 440 gram doğan bebeğine Samet Talha Kan ismini koydu. DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-06-16 19:39:03



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