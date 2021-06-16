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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlili polis kaçakçılarla çatışırken şehit oldu

İHA

Denizlili polis kaçakçılarla çatışırken şehit oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada Denizlili olduğu öğrenilen polis memurlarından biri yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Olay sonrasında 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; polis ekipleri aldığı istihbarat neticesinde silah kaçakçılarının bulunduğu bir villaya operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çıkan çatışma nedeniyle 2 polis memuru yaralandı. Durum sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi Muğla 911 ekipleri yaptı. Yapılan müdahalenin ardından polisler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen durumu ağır olan polis memuru Ercan Yangöz şehit oldu. Olay sonrasında polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Denizli’nin Buldan ilçesi Yeniçam Mahallesinden olduğu belirlenen şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün kendi mahallesinde toprağa verileceği açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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