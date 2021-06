EBA’ya içerik üreten öğretmenler ödüllendirildi

Denizl’de EBA’ya video çekere kalıcı eserler bırakan öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.



Dünyanın ve ülkemizin içerisinde bulunduğu salgın sürecinde uzaktan eğitimin önemi her geçen gün katlanarak arttı. Uzaktan eğitim faaliyetleri adına içerik üretimi adına Milli Eğitim Bakanlığı hızlı bir reaksiyon gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığınca salgın sürecinden önce hayata geçirilen EBA platformu üzerinden öğrenciler ders içeriklerine ulaşma imkanı buldu. Bu süreçte EBA TV yayınlarında ve daha sonraki dönemlerde de kullanılmak üzere MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce iller bazında ders içerikleri videosu hazırlandı. Denizli’de eğitim veren mesleki eğitim okullarımızda bu doğrultuda içerikler hazırlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca bu süreçte ders videoları hazırlayarak EBA platformu aracılığıyla ülkemizdeki tüm mesleki eğitim öğrencilerin hizmetine sunulmasını sağlayan öğretmenler başarı belgesi ile ödüllendirildi.



“Mesleki eğitimi memleket meselesi olarak görmekteyiz”

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında videolar hazırlanarak eğitimde daha da kalıcı eserler bıraktığını belirterek, “Salgın sürecinde yüz yüze eğitimin yapılamadığı dönemde uzaktan eğitimin değeri kat kat arttı. Bu süreçte öğretmenlerimiz öğrencilerinin eğitiminlerinin sürekliliği için canı gönülden çok çaba sarf ettiler. Bugün güzel bir vesile için bir araya geldiğimiz öğretmenlerimiz de hazırladıkları video içeriklerle eğitim adına kalıcı eserler bıraktılar. Bu belgeleri vermem bir sonuç değil daha güzel yapılacak çalışmaların devamı niteliğindedir. Dijital içerik üretimine Bakanlığımız tarafından önem ve öncelik verilmekte. Mesleki eğitimi memleket meselesi olarak görmekteyiz. Bu süreçte eğitime katkı veren destek olan tüm öğretmenlerimizi kutlar başarılarının devamını diliyorum” dedi.



EBA’ya Denizli’de mesleki eğitim adına üretilen içerikler ise, Gülay Kaynak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde; ElektrikElektronik Teknolojisi Alanı, Güvenlik Sistemleri Dalı, Kapalı Devre Kamera Sistemleri ders videoları okul öğretmenleri tarafından çekildi. Her hafta için 1 video olacak şekilde 33 video çekilerek EBA’da yayınlanıyor. Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde; Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı, Erkek Kuaförlüğü Dalı, Kadın Saç Şekillendirme ve Renklendirme dersi videoları okul öğretmenleri tarafından çekildi. Her hafta için 1 video olacak şekilde 27 video çekilerek EBA’da yayınlanıyor. Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde; Tarım Alanı, Peyzaj Dalı, Peyzajda Hobi Bahçeleri dersi videoları okul öğretmenleri tarafından 26 video çekilerek EBA’da yayınlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.