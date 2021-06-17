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Denizli şehidini bekliyor Şehit polis memuru için Muğla’da tören düzenlendi

İHA

Denizli şehidini bekliyor Şehit polis memuru için Muğla’da tören düzenlendi

Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesinde operasyon esnasında silah kaçakçıları olduğu ileri sürülen grup tarafından, şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz için Muğla’da tören düzenlenerek naaşı Denizli’ye sevk edildi.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Bodrum, Menteşe Kaymakamı ve belediye başkanları ile şehidin silah arkadaşları katıldı. Denizli’nin Buldan ilçesinde toprağa verilecek olan 26 yaşındaki şehit polis memuru Ercan Yangöz için Muğla Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törene anne Nursel ve babası Şahin Yangöz de katıldı. Anne ve baba ayakta durmakta zorluk çekerken, sağlık ekipleri kendilerine refakat etti.Törende şehit polis memuru Ercan Yangöz’ün özgeçmişi okundu. 2015 yılında Aydın Polis Okulundan mezun olan şehit polis Yangöz, ilk görev yeri olan Şırnak’tan 2017 yılında Muğla’ya ataması yapıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğinde görevli şehit polis, 16 Haziran tarihinde Bodrum Ortakent Mahallesinde operasyon esnasında araçtan açılan ateş sonrası ağır yaralandı ve tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Denizli’nin Buldan ilçesinde Şükür Cami yanında bulunan Alanyazı Meydanında öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şehit polis memuru Ercan Yangöz’ün naaşı Buldan Şehitliği’ne defnedilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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