Gözler lavanta tarlalarına bu yıl 100 bin ziyaretçi bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gözler lavanta tarlalarına bu yıl 100 bin ziyaretçi bekleniyor

İHA

Gözler lavanta tarlalarına bu yıl 100 bin ziyaretçi bekleniyor

Denizli’de kekiğin başkenti olarak bilinen Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesinde son yıllarda ‘Mor Deniz’ olarak bilinen lavanta da dikilmeye başlandı. Geçen yıl ilk kez turizme açılan lavanta tarlalarını sezon boyunca yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti. 26 Haziran 2021'de mahallede düzenlenecek lavanta ve tarla günüyle lavanta bahçeleri ziyarete açılacak. Aralık ayına kadar devam edecek sezon boyunca lavanta tarlalarını bu yıl 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Türkiye kekiğinin yüzde 86’lık bölümünün üretildiği kekiğin başkenti olarak bilinen Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesinde çiftçiler lavanta dikimine de ağırlık verdi. Mahallede lavanta dikili alan 2 bin dekara yükseldi. Tıbbi aromatik bitkiler içinde mor rengi eşsiz kokusu ve kozmetik sanayinde kullanılan değerli yağıyla öne çıkan lavanta Denizli içinde turizme yeni bir soluk getirdi. Halk arasında ‘Mor Deniz’ olarak anılan Gözler Mahallesindeki lavanta tarları geçen yıl ilk kez turizme açılmıştı. İlk yıl olmasına rağmen mahalledeki lavanta tarlalarını sezon boyunca 10 bin kişi ziyaret etti. 26 Haziranda Gözler Lavanta’da düzenlenecek tarla ve lavanta günüyle bu yılda lavanta tarlaları konuklarını ağırlamaya başlayacak. Mahallede lavanta turizmi Aralık ayına kadar devam edecek. Bu yıl lavanta tarlalarını yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Gözler Mahallesinde 24 dekarlık lavanta tarlasında, lavanta turizmini başlatan öncü yatırımcılardan Hüseyin Akkaya, beyaz cennet Pamukkale’yi yılda ziyaret eden 2 milyon yerli ve yabancı turistin büyük bölümünü Gözler Lavanta tarlalarında ağırlamak istediklerini söyledi.

Lavanta tarlalarına yoğun ilgi
Lavanta tarlalarında sezon boyunca evlilik teklifi yapmak isteyenlerin, fotoğraf sanatçılarının, düğün fotoğrafçılarının ve lavanta tutkunlarının akınına uğradığını anlatan lavanta tarlası sahibi Akkaya, ‘1992 Yılından beri buyana kekik üretilen Gözler Mahallesi 2019 yılında Isparta Kuyucak köyüne gitmemizle 46 arkadaşla lavanta ekimine başladık. Geçen sene 10 bin misafir ağırladık burada. Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 65 tanesinden insan geldi bu tarlaya. İlk senemiz olmasına rağmen geçe sene 10 bin misafir lavanta bahçemizde ağırladık. Bu seneki hedefimiz lavanta bahçemize 100 bin üzeri misafir ağırlamak. Lavanta bahçemize gelen misafirlerimiz buranın kekiğiyle, lavantasıyla, adaçayı ve yayla havasıyla burada nefes alarak dinleniyorlar. Şuanda lavanta sezonu açmış bulunuyoruz. 26 Haziran 2021 Cumartesi günü şölen havasında lavanta günü yapacağız. Tüm lavanta severleri, Denizlili hemşerilerimizi buraya davet ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli şehidini bekliyor Şehit polis memuru için Muğla’da tören düzenlendi
YEREL HABERLER Denizli şehidini bekliyor Şehit polis memuru için ...
EBA’ya içerik üreten öğretmenler ödüllendirildi
YEREL HABERLER EBA’ya içerik üreten öğretmenler ödüllendirildi
Denizli'ye şehit ateşi düştü 
YEREL HABERLER Denizli'ye şehit ateşi düştü 
Denizlili polis kaçakçılarla çatışırken şehit oldu
YEREL HABERLER Denizlili polis kaçakçılarla çatışırken şehit oldu
Sancar'a şantaj davasından sanıklara hapis cezası çıktı
YEREL HABERLER Sancar'a şantaj davasından sanıklara hapis cezası ...
Babasının başına tuğla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Babasının başına tuğla vurarak öldüren zanlı ...
Denizlispor’a başkan adayı çıkmadı Tepki gösteren taraftara Başkan Çetin, ‘Muhasebesini mi tuttun’ diyerek cevap verdi
YEREL HABERLER Denizlispor’a başkan adayı çıkmadı Tepki gösteren ...
Hamileyken koronavirüs olan anne, bebeğine bir ay sonra kavuştu
YEREL HABERLER Hamileyken koronavirüs olan anne, bebeğine bir ay ...
Denizlispor´da yine başkan adayı çıkmadı
YEREL HABERLER Denizlispor´da yine başkan adayı çıkmadı
Romalılardan kalma altın tacı satamadan yakalandılar
YEREL HABERLER Romalılardan kalma altın tacı satamadan yakalandılar
Helenistik dönemden altın tacı satamadan yakalandılar
YEREL HABERLER Helenistik dönemden altın tacı satamadan yakalandılar
Geleceğin okul modelleri ‘Okuyan Denizli’ projesiyle hayat bulacak Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici: “Okullarımız, Okuyan Denizli Projesiyle çok güzel çalışmalara imza atmaktadırlar”
YEREL HABERLER Geleceğin okul modelleri ‘Okuyan Denizli’ projesiyle ...
Afet farkındalık eğitimi düzenlendi
YEREL HABERLER Afet farkındalık eğitimi düzenlendi
Değirmenönü Mahallesinde su kesintisi
YEREL HABERLER Değirmenönü Mahallesinde su kesintisi
Babasının başına tuğla parçası ile vurarak öldürdü Baba ile oğul tartışması kanlı bitti
YEREL HABERLER Babasının başına tuğla parçası ile vurarak ...
Roma dönemine tarihi eserlerle yakalandılar
YEREL HABERLER Roma dönemine tarihi eserlerle yakalandılar
Sobadan sızan gaz arıcıyı hayattan kopardı
YEREL HABERLER Sobadan sızan gaz arıcıyı hayattan kopardı
GESİFED yeni dönem hedeflerini belirledi
YEREL HABERLER GESİFED yeni dönem hedeflerini belirledi
Hamileyken korona oldu, bebeğine 1 ay sonra sevinç gözyaşlarıyla sarıldı En duygusal buluşmada anne gözyaşlarına hakim olamadı Ailesine veda mektubu yazdı, doktorlar mektubu sakladı ve anne ile çocuğunu sağlığına kavuşturdu
YEREL HABERLER Hamileyken korona oldu, bebeğine 1 ay sonra sevinç ...
Pamukkaleli halterciler Türkiye Şampiyonası’na hazır
YEREL HABERLER Pamukkaleli halterciler Türkiye Şampiyonası’na hazır
Taş tozları sanat eserine dönüşüyor Tablolar rengini doğal taşlardan alıyor
YEREL HABERLER Taş tozları sanat eserine dönüşüyor Tablolar rengini ...
Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Babadağ Belediyesi ile protokol yeniledi
YEREL HABERLER Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Babadağ Belediyesi ...
Milli sporcular Hırvatistan’da
YEREL HABERLER Milli sporcular Hırvatistan’da
Yukatel Merkezefendi'de yönetime takviye
YEREL HABERLER Yukatel Merkezefendi'de yönetime takviye