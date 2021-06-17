Başkan Zolan’dan şehit polis Yangöz için taziye mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyon sırasında şehit düşen Denizlili Polis Ercan Yangöz için taziye mesajı yayımladı.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla’nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) biriminde görevli Denizlili Polis Ercan Yangöz için taziye mesajı yayımladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ebediyen var olması için kendi canlarını hiçe sayan aziz şehitleri asla unutmayacaklarını vurgulayan Başkan Zolan, şunları kaydetti; "Milletin güveni, huzuru ve devletin bekası için şehadet şerbeti içen şehidimiz Ercan Yangöz`e Allah'tan rahmet diliyorum, mekânı cennet, makamı âli olsun. Kahraman hemşehrimiz, evladımız Ercan Yangöz’ün ailesi ve yakınları başta olmak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, milletimize, Denizlimize ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Milletin güvenliği ve huzuru için canını hiçe sayan tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

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