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Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nden basın mensuplarına indirimli sağlık hizmeti Cerrahi Hastanesi, Denizli Gazeteciler Cemiyeti ile sağlık protokolünü yeniledi

İHA

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nden basın mensuplarına indirimli sağlık hizmeti Cerrahi Hastanesi, Denizli Gazeteciler Cemiyeti ile sağlık protokolünü yeniledi

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Denizli Gazeteciler Cemiyeti ile her yıl imzaladığı sağlık protokolünü bu yıl da yeniledi. İmzalanan protokolle Denizlili basın mensupları ve birinci derece akrabaları olan anne, baba, eş ile çocukları muayene ve tetkiklerde geçerli indirimlerden faydalanabileceklerini açıkladı.

Denizli Gazeteciler Cemiyet (DGC) Başkanı Muhammet Karaçay'ı yerinde ziyaret eden Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Ekibi yıl içerisinde basın mensuplarıyla birinci derece yakınlarının indirimli sağlık hizmeti almasına dair protokol imzaladı. Protokolü DGC Başkanı Karaçay ile hastane adına Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Zeliha Şit imzaladı. Taraflar arasında imzalanan protokol 2021 yılı Haziran ayından itibaren bir yıl geçerli olacak. İndirimli sağlık hizmetinin tüm basın mensupları ve aileleri adına hayırlı olmasını dileyen Başkan Karaçay, ziyaretleri için Özel Denizli Cerrahi Hastanesi ekibine teşekkür etti. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi adına protokolü imzalayan Şit ise, misafirperverliğinden dolayı Başkan Karaçay'a teşekkür ederken, basın mensupları ve ailelerine kapılarının her zaman açık olduğunun altını çizdi. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi söz konusu protokolü resmi sosyal medya hesaplarında ve internet sitesi üzerinden duyurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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