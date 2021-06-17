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Pamukkale Belediye Başkanı Örki mahalle buluşmalarına yeniden başladı Pamukkale Belediye Başkanı Örki: “Amacımız Pamukkalemizin 61 mahallesinde yaşayan insanların mutlu bir hayat sürmeleri”

İHA

Pamukkale Belediye Başkanı Örki mahalle buluşmalarına yeniden başladı Pamukkale Belediye Başkanı Örki: “Amacımız Pamukkalemizin 61 mahallesinde yaşayan insanların mutlu bir hayat sürmeleri”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, pandemi nedeniyle ara verdiği mahalle buluşmalarına yeniden başladı. Akköy ve Develi mahallelerinde düzenlenen buluşmada vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Örki; “Halkımızla bir arada olmayı özledik. Gerekli maske ve mesafe kurallarına uyarak vatandaşlarımızı dinliyoruz” dedi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek onların dertlerini dinleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, uzun bir aradan sonra mahalle buluşmalarında Pamukkalelilerle buluştu. Korona virüs nedeniyle ara verilen Mahalle Buluşmaları maske ve mesafe kuralları gözetilerek yeniden başladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilk olarak Akköy’de mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Örki’ye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, Akköy muhtarı Ahmet Yılmaz da eşlik etti. Pandemi süresince belediye olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Örki; “Pandemi döneminde hiç boş durmadık. Halkımızın sağlığı için gereken ne varsa yaptık. Cadde ve sokaklarımızı yıkadık, tertemiz hale getirdik. Halkın ortak kullandığı tüm alanları düzenli olarak steril hale getirdik. Vatandaşlarımızın araçlarının dezenfektelerini ücretsiz olarak gerçekleştirdik. Uzaktan eğitim döneminde 2 bin öğrenciye tablet dağıttık. Pandemiden etkilenen vatandaşlarımıza gıda kolisi desteği sağladık. Yavaş yavaş normalleşmeye başlayınca artık sizlerle bir araya gelmek istedik. Sizleri çok özledik. Pandemi nedeniyle eskisi gibi kucaklaşamıyoruz. Ama sizleri görmek, sizlerin sorunlarını yerinde görmek bizim için önemli. Bunu yaparken maske ve mesafe kurallarına uyuyoruz. Akköy için birçok çalışma yapmayı planlıyoruz. Beton kilit parke taşı döşeme işi Akköy’de başladı ve yaklaşık 20 bin metrekare civarında alanı kapsayacak. Turizm okulundan mahalle merkezine kadar olan yolun yapımı ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyemizle görüştük, gelecek yıl yapılacağı bilgisini aldık. Burada bulunan turizm okulunda yemekhane olarak kullanılan ama sağlam olmayan bina vardı. Onu yıktık önümüzdeki ay yenisini yapacağız. Turizm okulu için verdiğimiz sözleri yapmaya devam edeceğiz. Akköy’deki parklar için yeni oyun gruplarını yakın zamanda montajını yapıp halkın hizmetine sunacağız. Akköy’ü Karahayıt’a bağlayan yolun asfaltını yapacağız. Tarihi caminin restoresi için girişimlerde bulunacağız. Tüm bu hizmetlerimiz siz değerli vatandaşlarımız için. Sizleri bu tür buluşmalarla dinleyerek ihtiyaçları da görme imkanı buluyoruz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmanın ardından Akköylü vatandaşlar Başkan Örki’ye mahallede yapılmasını istedikleri hizmetleri iletme imkanı buldular.

“Develi mahallemizde beton kilit parke taşı çalışmalarımız başladı”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Akköy’den ayrıldıktan sonra Develi’de de vatandaşlarla bir araya geldi. Develi Mahalle Muhtarı Nevzat Şimşek’in de hazır bulunduğu buluşmada burada yaşayan vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Örki; “Bu mahallede 18. madde ile ilgili konu hep konuşuluyor. Biz de bunu uygulamak isteriz. Bu konuda gereken ne varsa yapmaya hazırız. Ayrıca bu mahalleye bir Pazar yeri yapmayı planlıyoruz. Bunun için yer araştırması yapıyoruz. İstenilen büyüklükte bir alan bulduğumuzda hemen planlamasını yapıp kısa sürede pazar yeri yapmak istiyoruz. Develi mahallemizde beton kilit parke taşı döşeme çalışmalarımız da başladı. Bizim amacımız Pamukkalemizin 61 mahallesinde yaşayan insanların mutlu bir hayat sürmeleri” diye konuştu.

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