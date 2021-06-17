Şehit polis memuru Ercan Yangöz son yolculuğuna uğurlandı

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Muğla’da silah kaçakçıları operasonunda, şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz Denizli’de baba ocağında gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.



Denizlili 26 yaşındaki şehit polis memuru Ercan Yangöz, 2015 yılında Aydın Polis Okulundan mezun oldu. İlk görev yeri olan Şırnak’tan 2017 yılında Muğla’ya ataması yapıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğinde görevli şehit polis Yangöz, 16 Haziran tarihinde Bodrum Ortakent Mahallesinde operasyon esnasında araçtan açılan ateş sonrası ağır yaralandı ve tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Denizli’nin Buldan ilçesinde Şükür Cami yanında bulunan Alanyazı Meydanında şehit polis memuru Ercan Yangöz, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

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