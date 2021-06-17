Alevlerin sardığı ev kullanılamaz hale geldi

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Denizli'nin Çal ilçesi elektrik kontağında kaynaklı çıktığı düşünülen yangında ev ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çal ilçesi İsabey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hasan Y. 'e ait evde kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir can kaybının önüne geçerken yangında Hasan Y.'e ait ev kullanılamaz hale geldi. Yapılan ilk incelemelerde yangının elektrik kontağından kaynaklı oluştuğu düşünülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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