Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde mahalle arasındaki arazide çıkan örtü yangınına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi, 140 Sokakta üzerinde metruk bir evinde bulunduğu arazide henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Tomrukların ve kuru otlarında bulunduğu alandan yükselen duman ve alevleri fark eden vatandaşlar hemen ellerine ne geçirdiyse yangına müdahale etti. Bu arada durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına söndürmeye çalışan vatandaşlara destek verdi ve alevler çevrede bulunan ağaç ve evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma işleminin ardından yangının söndürülmesiyle birlikte herkes rahat bir nefes aldı.

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