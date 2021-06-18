Başkan Doğan, “Eşini ve çocukları için çabalayan babalar çocuklarının gözünde birer kahramandır”

Babalar günü nedeniyle Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Babalarımız, her türlü zorluğa karşı dik durmayı, mücadeleyi bırakmamayı, her koşulda ayakta kalmayı öğretir ve deneyimleriyle yolumuza her zaman ışık tutarlar” ifadelerinin yer aldığı mesaj yayınladı.



Babalar Günü sebebiyle Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kutlama mesajı yayınladı. Hiçbir karşılık beklemeden, neredeyse bir ömrü çocukları için geçiren babaların birer kahraman olduğunu belirten Başkan Doğan, “Hiçbir karşılık beklemeden, fedakarca bizleri yetiştiren, güven içerisinde geleceğe hazırlayan babalarımız, bizler için iyi birer rol modeldir. Babalarımız, her türlü zorluğa karşı dik durmayı, mücadeleyi bırakmamayı, her koşulda ayakta kalmayı öğretir ve deneyimleriyle yolumuza her zaman ışık tutarlar. Çocuklarının mutluluğunu kendi mutluluğu bilen her babanın en büyük isteği, çocuklarının mutlu, sağlıklı ve güzel bir yaşamının olmasıdır. Şartların zorluğuna, imkansızlığına bakmadan çocukları için çırpınan, tüm sorunları çözüme kavuşturmak, eşini ve çocuklarını korumak için çabalayan babalar elbette ki çocuklarının gözünde birer kahramandır. Bizler de onlara layık birer evlat olmak, sevgi ve saygı göstermek bizler için bir vefa borcudur. Bu duygu ve düşünceler ile başta şehit babaları olmak üzere yüreklerimizi ısıtan, bize mutluluk ve güven veren tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum” diye konuştu.

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