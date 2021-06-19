Başkan Zolan'dan Babalar Günü mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Baba, evlatları ve ailesi için her zaman bir kahraman, sığınılacak liman ve gerçek birer yol göstericidir" dedi.

Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, aile kavramının değişmez iki temel direğinden birisi olan babalığın karşılıksız sevgi ve fedakarlığın bir simgesi olduğunu belirtti. Babalık kavramının sorumluluk ve fedakarlıkla eş, kutsal bir değer olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Bizi biz yapan değerlerin başında gelen sevgi, saygı, hoşgörü, güven ve huzur gibi üstün meziyetlerin toplandığı güçlü aile kurumunun temeli olan babalarımız sağlıklı bir ailenin ve dolayısıyla sağlıklı bir toplumun da en büyük güvencesidir. Sadece bu özel günde değil her zaman babalarımızın dualarını almalı, gönüllerini hoş tutmalıyız. Çünkü baba, evlatları ve ailesi için her zaman bir kahraman, sığınılacak liman ve gerçek birer yol göstericidir” ifadelerini kullandı. Başkan Zolan mesajında şunları kaydetti: “Her türlü fedakârlıkları ve varlığıyla yüreklerimizi ısıtan, mutluluk ve güven kaynağımız olan babalarımızın bu özel gününü tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden başta kıymetli babam olmak üzere tüm merhum büyüklerimize Allah’tan rahmet diliyor, başta şehit babaları olmak üzere tüm babalarımızın ve baba adaylarının Babalar Günü’nü en derin saygı ve selamlarımla kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.