Firari hükümlü, kiraz ağacına çıkarken yakalandı

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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, 'hırsızlık' suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Azer Y. (19), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kiraz ağacına çıkarak, saklanmaya çalışırken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, Denizli başta olmak üzere Manisa, Muğla ve Afyonkarahisar'da 35 hırsızlık olayına karışan ve hakkındaki 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Azer Y.'nin Honaz ilçesinde saklandığını belirledi. JASAT, dün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Azer Y.'yi yakalamak için operasyon yaptı. Jandarma ekiplerinin takip ettiğini anlayan Azer Y., saklandığı bağ evinden çıkarak, kaçmaya başladı. Kiraz ağacına çıkarak, saklanmaya çalışan Azer Y., jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Azer Y. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Honaz Ramazan ÇETİN

2021-06-19 16:59:03



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