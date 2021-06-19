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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale Belediyespor 2. Lig’de

İHA

Pamukkale Belediyespor 2. Lig’de

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig’de mücadele eden Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 20202021 sezonunu mutlu tamamladı. Mavibeyazlı takım Bursa ve Yalova’da oynanan ligde çıktığı 10 maçın tamamını kazanarak namağlup şampiyon oldu.

Pamukkale Belediyespor, Tekerlekli Sandalye Basketbol 3.Lig’de sezonu şampiyon olarak bitirdi. 20202021 sezonu Bursa ve Yalova’da yapılan maçlarla tamamlandı. 16 takım 3 grupta mücadele ederken, Pamukkale Belediyespor oynadığı 5 maçı da kazanarak adını Playoff’a kalan 6 takım arasına yazdırdı. Mavibeyazlı takım 3 ekibin 2. Lig’e yükseleceği Playoff’taki ilk maçında Erzurum Engelliler Spor Kulübü’nü 6935 yenerken, ikinci maçta Mardin Kızıltepe Birliği’ni 6551 mağlup ederek yenilmezliğini sürdürdü. Pamukkale Belediyespor, üçüncü maçında Yeşil Gönen’i 7337 ve dördüncü karşılaşmasında da Zile Genç Engelliler’i 5136 mağlup ederek 2. Lig’e çıkmayı garantiledi. Playoff birinciliği için son maçta Samsun Çarşamba ESK takımıyla mücadele eden mavibeyazlı takım rakibini 6857 yenerek namağlup, Playoff şampiyonluğuna ulaştı. Maç sonunda Pamukkale Belediyesporlu sporcular ve teknik ekip şampiyonlukla ilgili duygularını dile getirdiler.
Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı ve Pamukkale Belediyespor Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan, “Takımımızı verdiği mücadele ve elde ettiği şampiyonluk için kutluyorum. Bu şampiyonluğumuz hayırlı olsun” diye konuştu. Takımın Antrenörü Erol Kayhan, “Biz bu şampiyonluğa çok inandık. İlk maçtan son maça kadar aynı azimle mücadele ettik. Kulübümüzün onursal başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye ve kulüp yöneticilerimize bize verdikleri sonsuz destek için teşekkür ederiz. Biz verdiğimiz sözü tutup takımızı 2. Lig’e taşıdık. Emek veren herkesin emeğine sağlık” dedi.

Ödül töreni düzenlendi
Zorlu mücadeleler sonunda Pamukkale Belediyespor takımı oynadığı tüm maçları kazanarak 2. Lig biletini cebine koydu. Mavibeyazlı takım ile birlikte Samsun temsilcisi Çarşamba Engelliler Spor Kulübü ve Zile Engelliler Spor Kulübü 2. Lig’e çıkan takımlar oldu. Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig Plafoffları’nın ödül töreni yapıldı. Pamukkale Belediyespor’un şampiyonluk kupası federasyon yetkilileri tarafından verildi. Mavibeyazlı sporcular ve yöneticiler büyük sevinç yaşadı.

“Hayırlı uğurlu olsun”
Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, tekerlekli sandalye basketbol takımının büyük bir başarıyı elde ettiğini ifade ederek, “Engellilerimize verdiğimiz önemin en büyük göstergesi bu takımımız. Büyük özveriyle mücadele eden sporcularımız bu sezonu şampiyonlukla tamamlama konusunda çok inançlıydı. Çalışmalarını ve planlarını hep bunun üzerine yaptılar. Yalova’da yapılan 10 maçın tamamını kazanan sporcularımız adımızı 2. Lig’e yazdırdı. Başta sporcularımız olmak üzere, teknik heyet ve yöneticilerimizi kutluyorum. 2. Lig hem ilçemize hem de Denizli’mize hayırlı uğurlu olsun. Pamukkale Belediyespor ilçedeki gençlerimizin sporla buluşup büyük başarılara ulaşacağı bin nokta haline gelecek. Biz her zaman sporuz ve sporcuların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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