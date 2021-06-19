Denizlispor Başkanı Ali Çetin ile taraftarlar arasında kavga iddiası



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,(DHA) - TFF 1'inci Lig'e düşen Denizlispor'da Başkan Ali Çetin ve taraftarlar kavgaya karıştı. Dün gece bir restoranda Denizlispor taraftar grubu liderleri ile buluşan Çetin ile 4 taraftar arasında kavga çıktığı öğrenildi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Denizlispor'un sahipsiz ve yönetimsiz kalması nedeniyle taraftarlar Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak protesto yapma kararı aldı. Bugün gerçekleşmesi planlanan protesto öncesinde Başkan Çetin, taraftar grubu liderleri Okan Karcı, Soner Civli, Adem Özben, Murat Akar'ı Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesinde bulunan bir restorana çağırdı. Taraftarlar, Başkan Ali Çetin'in kendilerinden protesto eylemi yapmamaları istediğini ve karşılığında 50 bin lira teklif ettiğini ileri sürdü. Ali Çetin'in teklifini kabul etmemeleri sonrasında kendilerine ağır hakaretlerde bulunduğunu ve tehdit ettiğini ileri süren taraftarlar, Çetin ile kavga etti. Her iki tarafın da alkollü olduğu ileri sürülürken taraftarlar saldırıya maruz kaldıkları gerekçesiyle bugün Ali Çetin hakkında suç duyurusunda bulundu. Denizlispor Başkanı Çetin'in de taraftarlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Denizlispor'un geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulunda aday çıkmamış ve kulüp ortada kalmıştı. Çetin ve yönetiminin 15 gün içinde kulübü ilgili resmi birimlere teslim etmesi bekleniyor.

Taraftar grubu liderleri Okan Karcı, polise verdiği ifadesinde; Denizlispor'da başkan adayı çıkmaması üzerine sessiz protesto eylemi düzenlemeyi planladıklarını, Ali Çetin'in bunu engellemek için kendilerini restorana çağırıp para teklif ettiğini, çıkan tartışmada küfürlü sözler söylediğini ve kendilerini tehdit ettiğini öne sürdü.

DHA-Spor Türkiye-Denizli / Merkez Ramazan ÇETİN

2021-06-19 20:34:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.