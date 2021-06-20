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Yaz aylarının gelmesiyle ilaçlama seferberliği başlatıldı

İHA

Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek üreme alanları olan gölet, süs havuzu, kanal, foseptik, bodrum suları, sucul ortamlar ile karasinek üreme alanı olan, gübrelik alanlar, besihaneler, semt pazarları gibi alanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor

Yaz aylarının gelmesiyle ilaçlama seferberliği başlatıldı

Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek üreme alanları olan gölet, süs havuzu, kanal, foseptik, bodrum suları, sucul ortamlar ile karasinek üreme alanı olan, gübrelik alanlar, besihaneler, semt pazarları gibi alanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor
Halk ve çevre sağlığının korunması, Merkezefendililerin sağlık ve huzur içerisinde olmasını sağlamak için birçok bulaşıcı hastalığa sebep olabilen vektör ve haşerelerle mücadele doğrultusunda 14 araç ve 39 personelle ilaçlama çalışmaları gecegündüz periyodik olarak ilçenin dört bir yanında yapılıyor. İlaçlama çalışmalarında vektörlerin larva ile ergin dönemi mücadelesinde Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı biyosidal ilaç ve ürünler kullanılıyor. Toplum ve çevre sağlığı gözetilerek vektörlerin üreme, dinlenme, barınma ve beslenme alanları, biyolojileri, ekolojileri ve meteorolojik veriler doğrultusunda, zararlı vektör popülasyonunun insanlarımızı rahatsız etmeyecek şekilde kontrol altına alınması için bilimsel verilere dayalı, kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri uygulanıyor. Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri korana virüs salgının başlangıcından bu yana da ilçe sınırları içerisindeki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

“Vektörlerin üreme yapabileceği yerleri titizlikle ilaçlıyoruz”
Merkezefendililerin sağlıklı, rahat ve huzur içinde bir yaz mevsimi geçirmeleri için tüm önlemlerin alındığını ve çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlaçlama çalışmalarımızı ilçemizin her bir noktasında gerçekleştiriyoruz. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte vektörlerin üreme yapabileceği yerleri titizlikle ilaçlıyoruz. Sinek ve sivrisineklere karşı larva dönemindeyken önlem almak yazın oluşan yoğun haşere sorununu en aza indiriyor. Ekiplerimiz gece gündüz ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Bu çalışmalarımızı, 50 mahallemizin tamamında sezon boyunca periyodik bir şekilde sürdürerek, hemşehrilerimizin sağlıklı, rahat ve huzur bir yaz mevsimi geçirmesi noktasında hassasiyet gösteriyoruz.” diye konuştu.

Uzmanlar Merkezefendilileri uyardı
Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri Merkezefendilileri alınacak tedbirler konusunda uyardı. Uzmanlar tarafından yapılan uyarıda, “İnsan sağlığına zararlı vektörlerle mücadele kapsamında yapılan çalışmaların daha başarılı olması için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın evlerinde, bahçelerinde sivrisinek üreme kaynakları olan büyük küçük su birikintisi olmasına izin verilmemesi, ağzı açık varil, bidon, kova, saksı, araba lastikleri ve çeşitli kaplar içinde su biriktirilmemesi, süs ve yüzme havuzlarındaki suyun, uzun süre hareketsiz bırakılmaması, fosseptiklerin ağzının kapalı olmasına dikkat edilmesi, evcil hayvan suluklarındaki suyun sık sık değiştirilmesi gerekmektedir” dedi.

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