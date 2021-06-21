Çameli Meslek Yüksekokulu ilk mezunlarını verdi

Pamukkale Üniversitesi Çameli Meslek Yüksek Okulu, Tapu ve Kadastro Bölümü olarak ilk mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninde diplomalarını alan öğrenciler, keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusunu hep birlikte yaşadı.



Pamukkale Üniversitesi Çameli Meslek Yüksek Okulu mezuniyet törenine PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve akademik, idari personel, mezun öğrenciler ile aileleri katıldı. Çameli Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Meslek yüksekokulu birincisi olan Selim Çavuş Ömerkadıoğlu mezuniyet kütüğüne ismini yerleştirdi. Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Aykut Senerci tarafından öğrencilere diplomaları takdim edildi. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan mezun öğrencileri tebrik ederek; “Üniversite hayatın renkleridir. Eli kalem tutmuş, okumuş, mürekkep yalamış kişiye her zaman sorulur. Bu soruların cevabında lütfen lakayt kalmayalım. Bilmediğimize ‘bilmiyoruz, isterseniz öğrenip gelebilirim’ dersiniz. Bildiğinizi ise tam doğru bir şekilde aktarın. Ben çok mutluyum gerçekten bugün Çameli’nde Meslek Yüksek Okulumuz ilk mezunlarını veriyor. Hayatınızın bundan sonraki bölümünde hayata yeni başlıyorsunuz. Başarılar diliyorum. Ailelerinize de onur ve gurur içerisinde bu evlatlarımızın yetişmesinde büyük payınız var. Çok teşekkür ediyorum” dedi.



Çameli ilçesinde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde diplomalarını alan öğrenciler, tören sonunda keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusunu hep birlikte yaşadılar.

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