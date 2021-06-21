Kekik tarlasına yıldırım isabet etti: 2'si ağır 6 yaralı

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Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, çapa yapılan kekik tarlasına yıldırım isabet etmesi sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Baklançakırlar Mahallesi'nde bulunan kekik tarlasına, saat 15.00 sıralarında, yıldırım isabet etti. Bu sırada tarlada çapa yapan 6 kişi, yaralandı. İhbar üzerine tarlaya sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, AFAD ekiplerince bölgeden tahliye edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-06-21 16:17:09



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