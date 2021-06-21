Yağmurdan korunmak için sığındıkları ağaca yıldırım düştü Yıldırım düşerek yaralanan 6 işçinin isimleri belli oldu

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Denizli’nin Çal ilçesinde, tarla çalışan işçiler yağmurdan dolayı ağacın altına sığınırken yıldırım düşmesi neticesinde 2'si ağır 6 kişi yaralandı.



Olay, Çal ilçesi Baklançakırlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yayla mevkisinde tarlada çapalama işlemi yapan işçiler yağmurdan sığınmak için ağacın altına saklandı. Ağacın olduğu bölgeye yıldırım düşmesi neticesinde 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ve AFAD ekipleri tarafından tarlada bulunan Hamza K., Hatice K., Ayşe, Fatma, Salih ve Hasan Y., ambulanslara taşındı. Sağlık görevlileri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalelerin ardından Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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