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Zeytinyağı hırsızları tekrardan yakalandı Denizli’de son bir haftada 98 kişi tutuklandı Denizli’de 594 farklı asayiş olayında ise 458 şüpheli gözaltına alındı

İHA

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 69 bin 811 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 153 kişi yakalanırken, 594 farklı asayiş olayında ise 458 şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinyağı hırsızları tekrardan yakalandı Denizli’de son bir haftada 98 kişi tutuklandı Denizli’de 594 farklı asayiş olayında ise 458 şüpheli gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 69 bin 811 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 153 kişi yakalanırken, 594 farklı asayiş olayında ise 458 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’de polis ekipleri tarafından 14 ile 20 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 69 bin 811 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 153 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 123 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 87’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan çalışmalarda, 4 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 55 adet mermi, 2 adet bıçak, 2 adet çalıntı otomobil, 3 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet bisiklet ve 5 kilogram zeytinyağı ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 594 farklı asayiş olayında ise 458 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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