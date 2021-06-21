Denizli'de uyuşturucu operasyonu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir otel odasında çikolata kutusunda poşetler içerisine gizlenmiş toplam 380 gram uyuşturucu madde metafetamin ile yakalanan 2 kişi ile evlerindeki seraya dönüştürülmüş odada yetiştirdikleri 46 kök hintkeneviri ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geçen 19 Haziran'da operasyon düzenledi. Operasyonda bir otelde kalan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı odada yapılan aramada çikolata kutusu içine gizlenmiş 8 adet küçük poşet halinde toplam 380 gram uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesinden yola çıkan polis, aynı gün bir eve düzenlediği operasyonda da seraya dönüştürüldüğü belirlenen odada saksılarda yetiştirilen 46 kök hintkeneviri ele geçirdi. Evde 3 şüpheli gözaltına alındı.
Her iki operasyonda gözaltına alınan toplam 5 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2021-06-21 19:56:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.