Denizli'de uyuşturucu operasyonu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir otel odasında çikolata kutusunda poşetler içerisine gizlenmiş toplam 380 gram uyuşturucu madde metafetamin ile yakalanan 2 kişi ile evlerindeki seraya dönüştürülmüş odada yetiştirdikleri 46 kök hintkeneviri ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geçen 19 Haziran'da operasyon düzenledi. Operasyonda bir otelde kalan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı odada yapılan aramada çikolata kutusu içine gizlenmiş 8 adet küçük poşet halinde toplam 380 gram uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesinden yola çıkan polis, aynı gün bir eve düzenlediği operasyonda da seraya dönüştürüldüğü belirlenen odada saksılarda yetiştirilen 46 kök hintkeneviri ele geçirdi. Evde 3 şüpheli gözaltına alındı.

Her iki operasyonda gözaltına alınan toplam 5 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-06-21 19:56:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.