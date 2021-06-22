PAÜ ‘duayla korona tedavisi’ iddialarına açıklık getirdi

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– Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlüğü, sosyal medyada yer alan ‘duayla korona virüs tedavisi’ iddialarına açıklık getirdi.



PAÜ Rektörlüğünden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; “Covid19 hastalığının tedavisi tıbbın önerdiği şekilde, Bilim Kurulunun tavsiye ettiği ilaçlar ve tıbbi protokollerle yapılır. İddialara bahis olan konuda psikolojik destek olarak duanın bir yeri olduğunu vurgulamaktan başka bir niyetimiz yoktur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

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