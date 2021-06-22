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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler bu atölyeleri çok sevecek

İHA

Öğrenciler bu atölyeleri çok sevecek

Denizli’de İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Arif Yalınkaya İlk Okulu’nda hazırlanan ‘Tasarım ve Beceri Atölyelerini ziyaret etti.
Öğrencilerin oyunlarına katıldı, ebru yapan öğrencilerle bir araya geldi. Oyun atölyesinde ‘Blok’ oyunu oynayan öğrencilerle sohbet etti. İl Milli Eğitim Müdürü Ekici, 5 Temmuz’a kadar tüm okullarda atölyelerin öğrencilere açık olacağını söyledi.

Denizli’de İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Arif Yalınkaya İlk Okulu’nda hazırlanan ‘Tasarım ve Beceri Atölyelerini ziyaret etti. Ziyarette Müdür Ekici’ye İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Başgün, Merkezefendi İlçe Milli eğitim Müdürü Osman Taşkın’da eşlik etti. Öğrencilerin karnelerini sistem üzerinden görebildiklerini, il genelinde tüm okullarda yaklaşık bin sınıfta oluşturulan ‘Tasarım ve Beceri Atölyelerinden öğrencilerin 5 Temmuz’a kadar faydalanabileceklerini söyledi. Atölyelerde satranç, zeka oyunları, görsel sanatlar, drama eleştirel düşünce ve tarım uygulama bahçelerinde interaktif eğitimlerin gerçekleştirileceğini anlatan Müdür Ekici, “Öğrencilerimiz pandemi döneminde çok sıkıldı. Evlerinde derslere uzaktan bağlandılar ama okullarından sınıflarından ve arkadaşlarından ayrı kaldı. İl genelindeki okullarımızda oluşturduğumuz atölyelerle öğrencilerimizi arkadaşlarıyla sevdikleri dallarda becerileri doğrultusunda tekrar bir araya getirmek istedik. Aynı zamanda çocuklarımızın salgın süresince akranlarıyla bir arada olmadıkları günlerin telafisi açısından koşup eğlenmesi amacıyla okul bahçesinde güven içinde geleneksel çocuk oyunları oynayarak özlemlerini gideriyorlar. Arif Yalınkaya okulumuzda olduğu gibi il genelindeki tüm eğitim kademelerindeki okullarımız öğrencileri için renkli ve bir o kadar onların ilgi alanlarına yönelik içerikler oluşturuldu” dedi.

Eğitim araçları binası atölyeye dönüştürüldü
Arif Yalınkaya İlk Okulu Müdürü Ali Sert’te, okulun yanında bulunan eski eğitim araçları binasını yeniden restore ederek atölyelere dönüştürdüklerini söyledi. Hayırseverlerin ve okul aile birliğinin desteğiyle yapılan restorasyon çalışmasıyla bina içinde eğitim araçları müzesi de oluşturulduğunu anlatan okul müdürü Sert, “Binamızda kitap okuma köşesi, görsel sanatlar atölyesi, zeka oyunları atölyesi gibi daha bir çok atölyemiz bulunuyor. Okul bahçemizde aynı zamanda öğrencilerimizin toprakla buluşması içinde tarım uygulama bahçemizi hazırladık. Okulumuz telefi eğitimleri içinde hazırlıklarını tamamladı” dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Ekici, drama atölyesinde öğrencilerle birlikte oyuna katıldı. Ebru yapan öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Ekici, zeka oyunları atölyesinde öğrencilerin ‘Blok’ oyununa katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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