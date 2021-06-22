Pompalı saldırıda yaralandı; eski eşinin yeni kocası tetikçi tutmuş (2)

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4 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık ve Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren zanlılardan Serdar Zeybek, Osman Bardakçı, Kemal Zeybek ve Ersin Özer tutuklanarak cezaevine gönderilirken Onur C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-06-22 19:29:58



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