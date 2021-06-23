Tapulu tarım arazisinde 3 kilogramlık sazan avladı

Denizli'nin ürettiği cevizi, fasulyesi ve alabalığıyla ünlü Çameli ilçesinde, yıllardır tarlada balık keyfi yaşanıyor. Amatör balıkçı Aydın Akman, tapulu tarım arazisi içinde oltasıyla 3 kilogramlık sazan yakaladı.



Denizli'de, tarlada balık keyfi yaklaşık 20 yıl önce Çameli ilçesi ile Kızılyaka Mahallesi arasındaki tapulu verimli tarım arazilerinde tespit edilen torf madeninin iş makinelerinin yardımıyla alınmasıyla başladı. İş makineleriyle tapulu tarlalar yaklaşık 1,5 metre kazıldı. Çıkan torf madeni Antalya bölgesinde bulunan seralara satıldı. Yüzey suyunun çok fazla olduğu ilçede verimli tarım arazilerine açılan çukurlar kısa zamanda suyla dolunca tarla sahipleri de tarlalarına yavru sazan ve yayın balığı bıraktı. Yıllarca tarlanın içinde doğal beslenen balıklar üreyip çoğaldı. Şimdi yaklaşık 500 dekarlık alanda tarlaların içinde oltalarla balık yakalanıyor.



Balık avı yasağının bitmesiyle birlikte tarlada balık avının da başladığını anlatan balıkçı Aydın Akman, yaklaşık 10 yıldan bu yana amatör olarak oltasıyla balık avladığını söyledi. Tarlada avlanan balığın diğer balıklara göre daha lezzetli olduğunu anlatan Akman, “İşlerimizden fırsat buldukça tarlaya balık yakalamaya geliyorum. Oltaya ekmek takarak balık yakalıyoruz. Yoğun olarak sazan yakalıyoruz arada yayın balığı da yakaladığımız oluyor. Dün gece tarlaya balık avlamak için geldim. Oltama yaklaşık 3 kilogram ağırlığında sazan balığı takıldı. Balığa kaçırmamak için çok uğraştım. Yaklaşık 3 saatte yakaladığım sazanı kıyıya çekmeyi başardım. Nedense bu yıl balık yakalamakta zorlanıyoruz. Tarlalarımızdan oltalarımız boş dönüyoruz" dedi.



Torf madeni (toprağı) nedir?

Torf; nemli ve çok yağış alan, yazın da sıcaklığın düşük olduğu yörelerde, göl ve benzeri su yatakları altındaki arazilerde yetişen bitkilerin kısmen çürümesi ve kalın yataklar meydana getirmesi sonucu oluşuyor. Bir maden olan torf, azot bakımından oldukça zengin. Hafif geçirgen ve gevşek yapıda olup su tutma kapasitesi ve hava iletkenliği çok yüksek. Nispeten steril olan torf, hacim ağırlığı düşük, su tutma kapasitesi yüksek olmasıyla tercih ediliyor. Hastalık ve haşere taşımıyor. Her türlü bitki yetiştirmeye uygun olan torf, daha çok mantarcılık, fidan ve çiçek üretiminde kullanılıyor.

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