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Denizli'nin suyu bu merkezden izleniyor SCADA ile milyonlarca liralık tasarruf sağlandı

İHA

Denizli'nin suyu bu merkezden izleniyor SCADA ile milyonlarca liralık tasarruf sağlandı

Dünyanın en gelişmiş teknolojileri arasında gösterilen SCADA sistemini 2017 yılından itibaren kullanmaya başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, içme suyu deposu, terfi istasyonları ve atıksu arıtma gibi 200'ün üzerine tesisini uzaktan izleyip kontrol ediyor. Büyükşehir DESKİ, sistemle bugüne kadar milyonlarca liralık su ve enerji tasarrufu sağladı.

Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek vatandaşların daha güvenli ve konforlu yaşamı için kullanmayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün SCADA ile tanışma hikayesi 2017 yılında başladı. İngilizce, "Supervisory Control and Data Acquisition" kelimelerinin ilk harflerinden oluşan veri tabanlı kontrol ve gözetleme sistemi olan SCADA'yı su yönetiminde kullanmaya başlayan Büyükşehir DESKİ, sistemle son 4 yılda milyonlarca liralık su ve enerji tasarrufu sağladı. SCADA'dan önce su depolarının dolu veya boş olduğu uzun sırık ve hortumlarla kontrol edilirken, suyun klorlanması, debi ölçümleri, depolar arası su transferleri gibi birçok işlemin de ilgili tesise gidilerek elle yapıldığı kaydedildi. Bunların yanında su terfi istasyonlarının kontrolü, atıksu arıtma tesislerinde arıtılan suyun analizleri ve güneş enerji santrallerinin kontrolü gibi işlemler de tesislere gidilerek takip edilmek zorunda kalınıyor, bu da özellikle zamandan ve işgücünden büyük kayıplara neden oluyordu.

Uydu sistemiyle 24 saat kontrol ediliyor
Gelecekte yaşanabilecek kuraklık gibi risklerden dolayı su yönetimine büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, tüm bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için SCADA'yı 2017 yılında kullanmaya başladı. Bu kapsamda Büyükşehir DESKİ bugün 68 içme suyu deposu, 84 içme suyu derin kuyu pompası, 11 içme suyu terfi istasyonu, 22 içme suyu ölçüm odası, 16 paket atıksu arıtma tesisi, 1 betonarme atıksu arıtma tesisi, 5 atıksu terfi istasyonu ve güneş enerji santralinin kontrol ve yönetimini 24 saat uydu sistemiyle kilometrelerce uzaktan yapmaya başladı.

Su ve enerji kayıplarının önüne geçildi
SCADA sistemiyle su depolarının durumu, klorlama sistemi, atıksu arıtma tesisleri gibi 200'ün üzerinde tesisin kontrolü, gözetlenmesi ve rapor sonuçları alınabiliyor. Su analiz cihazları ile klor, bulanıklık, iletkenlik ve PH seviyeleri de ölçülüyor. Ayrıca geçmişte seviye sensörlerinin bulunmadığı su depolarında çok büyük su ve enerji kayıplarının yaşandığı belirtilirken, bugün derin kuyu ve depolar arası su transferlerinin otomatik olarak yapılabildiği, bu aşamada cazibeli suya öncelik verilerek enerji tasarrufunun da had safhaya çıkarıldığı kaydedildi.

Denizli'nin suyu altyapı yatırımlarıyla korundu
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bugüne kadar yaptıkları binlerce kilometrelik alt yapı ile birlikte SCADA sisteminin de büyük önem taşıdığını belirtti. Son dönemde yaşanan kuraklığa dikkati çeken Başkan Zolan, "Bugün kent merkezinde su sıkıntısı yaşanmıyorsa bunun en büyük nedeni yaptığımız altyapı yatırımlarıdır. Bir zamanlar şehrimizde içme suyunun yüzde 60’ı evlere ulaşmadan eskiyen hatlardan dolayı toprağa karışıyordu. Su depolarının hali ortadaydı, atıksu artıma tesisleri yoktu. Biz altyapı yatırımlarını yapmamış olsaydık, göz göre göre suyumuzun yok olmasına izin verseydik, bugün şehrimize düzenli içme suyu veremezdik" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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