Merkezefendi’de 2 bin 370 esnafa hibe desteği verildi

Merkezefendi Belediyesi ‘Esnafa 1200 TL Hibe Desteği’ kapsamında 2 bin 370 esnafa ödemelerini gerçekleştirdi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından pandemi nedeniyle iş yerlerini kapatan ve faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan esnaf için başlattığı ‘Esnafa 1200 TL Hibe Desteği’ ödemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Sisteme kaydını oluşturarak, istenen evrakları teslim eden ve incelemeler sonucunda başvurusu olumlu sonuçlanan 2 bin 370 esnafa şu ana kadar toplamda 2 milyon 844 bin Türk Lirası destekte bulunuldu. ,



Gerekli evrakları teslim eden geri kalan esnafın da ödemeleri ilerleyen günlerde tamamlanacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, bugünlerin birlikte, dayanışma ile atlatılabileceğini belirtti. Esnafın yüzünün gülmesi için destek verdiklerini söyleyen Başkan Doğan, “Salgınla birlikte başta sağlık ve ekonomik olarak zor günler başladı. Merkezefendi Belediyesi olarak ilk günden itibaren hemşehrilerimizin sağlığı ve ekonomik durumu için tedbirleri hayata geçirmeye başladık. Bu süreçte gerek esnafımızın gerek hemşehrilerimizin maddi, manevi her zaman yanında olduk. Esnafımıza can suyu olalım diye destek paketini hayata geçirdik. Esnafımızın eski günlerdeki gibi yüzünün gülmesi, evine rahatça ekmek götürebilmesi ve bu zorlu süreci omuz omuza birlikte atlatabilmemiz için desteğimiz devam edecek” diye konuştu.

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