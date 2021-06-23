Hayırseverlerin yaptıracağı okul için protokol imzalandı

Hayırseverler Mehmet Ali Gören ve Turgay Türkmen tarafından yaptırılacak olan “Görenler Mehmet AliAhmet Gören İlkokulu” yapım protokolü, Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in katıldığı törenle imzalandı.



Hayırseverlerin yaptıracağı Görenler Mehmet Ali Ahmet Gören İlkokulu için yapım protokolü töreni yapıldı. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen protokol imza törenine; Denizli Valisi Ali Fuat Atik, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, hayırseverler Mehmet Ali Gören ve Turgay Türkmen katıldı. Denizli’nin hayırseverlik alanında Türkiye’ye örnek olduğunu ifade eden Atik, Kale İlçe Cumhuriyet Mahallesinde önemli bir ihtiyaca cevap verecek olan ilkokulun anahtar teslimi yapımını üstlendikleri için hayırseverlere teşekkür etti. Atik, "Denizli eğitimi hayırseverlerimiz ile her geçen gün daha da güçleniyor" dedi.



Denizli Valisi Ali Fuat Atik konuşmasının ardından, Hayırseverler Mehmet Ali Gören ve Turgay Türkmen ile 1 milyon 500 bin TL artı KDV bütçeli, 4 derslikli, 1 kat olarak yapılacak okulun yapım protokolünü imzaladı.

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