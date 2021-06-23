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Yolcu otobüsünde yangın paniği

DHA

Yolcu otobüsünde yangın paniği


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü karayolunda hareket halindeyken motor bölümünde yangın çıktı. Şoförün yol kenarına park etmesinin ardından yolcular dumanlar çıkan otobüsten tahliye edildi.
Denizli'den Antalya'ya yolcu taşıyan 07 LGM 33 plakalı otobüs, saat 15.00 sıralarında Denizli'nin  Çaylı mevkisinde hareket halindeyken arka kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanlar otobüsün içine de yayılınca şoför, aracı yolun sağ tarafında emniyet şeridinde durdurdu. Otobüsün durmasıyla yolcular tahliye edildi. Yolcuların bagajlarını aldığı ve panik yaşadığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bu sırada otobüsteki görevliler, motor kısmındaki alevleri yangın söndürme tüpüyle söndürdü.  Yolcular, olay yerine gönderilen başka bir otobüsle Antalya'ya gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Serinhisar Ramazan ÇETİN
2021-06-23 19:10:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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