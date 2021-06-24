Denizli’de bilardo tutkunları bu turnuvada buluştu

Denizli’de salgın döneminde bir süre bilardodan uzak kalan sporcular turnuvada bir araya geldi. Sporcular şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadelede ter döktü.



Pandemi sürecinde bir süre kapalı kalan salonlardan biri de bilardo salonlarıyken, oyuncular hasret gidermeye başladı. Sosyal mesafe konusunda en rahat sporlardan biri de bilardo olurken, tutkunları turnuvalara başladı. Denizli’de 14 Haziran 2021 Pazartesi günü 58 kişilik Handikaplı 3 Bant Bilardo turnuvası başlayarak 23 Haziran 2021 Çarşamba günü sona erdi. Son maçta birincilik ve ikincilik mücadelesinde Mustafa Berk Bayoğlu ile Kenan Külçeler’in mücadelesinde nabızlar tutuldu. Salgın sebebiyle salonun seyirci kapasitesi sınırlandırılırken, sporcular kadar seyircilerde ter döktü. Turnuvada birinci Mustafa Berk Bayoğlu, ikinci Kenan Külçeler, üçüncü Harun Eren, dördüncü ise Sinan Kutluay oldu. Mücadelelerin ardından hediyeler ve ödüller Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF) Denizli İl Temsilcisi Mehmet Selçuk tarafından takdim edildi.

Selçuk; “Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı tebrik eder ve başarılarının devamlarını dileriz. İnşallah milli maçlara katılır, daha güzel mücadelelerde bir araya geliriz. Handikaplı 3 Bant Bilardo turnuvasında kıyasıya mücadeleler geçti. Bu yıl korona virüs nedeniyle biraz evlerde kaldık. Ama bizim sporumuz sosyal mesafeli bir spor olduğunu herkese gösterdik. Sporcularımız turnuvalar ile eski güçlerine geriye dönerek, daha heyecanlı, kalabalık ve güzel vakitlerde bir arada olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.