Denizli’de bilardo tutkunları bu turnuvada buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de bilardo tutkunları bu turnuvada buluştu

İHA

Denizli’de bilardo tutkunları bu turnuvada buluştu

Denizli’de salgın döneminde bir süre bilardodan uzak kalan sporcular turnuvada bir araya geldi. Sporcular şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadelede ter döktü.

Pandemi sürecinde bir süre kapalı kalan salonlardan biri de bilardo salonlarıyken, oyuncular hasret gidermeye başladı. Sosyal mesafe konusunda en rahat sporlardan biri de bilardo olurken, tutkunları turnuvalara başladı. Denizli’de 14 Haziran 2021 Pazartesi günü 58 kişilik Handikaplı 3 Bant Bilardo turnuvası başlayarak 23 Haziran 2021 Çarşamba günü sona erdi. Son maçta birincilik ve ikincilik mücadelesinde Mustafa Berk Bayoğlu ile Kenan Külçeler’in mücadelesinde nabızlar tutuldu. Salgın sebebiyle salonun seyirci kapasitesi sınırlandırılırken, sporcular kadar seyircilerde ter döktü. Turnuvada birinci Mustafa Berk Bayoğlu, ikinci Kenan Külçeler, üçüncü Harun Eren, dördüncü ise Sinan Kutluay oldu. Mücadelelerin ardından hediyeler ve ödüller Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF) Denizli İl Temsilcisi Mehmet Selçuk tarafından takdim edildi.
Selçuk; “Turnuvaya katılan tüm sporcularımızı tebrik eder ve başarılarının devamlarını dileriz. İnşallah milli maçlara katılır, daha güzel mücadelelerde bir araya geliriz. Handikaplı 3 Bant Bilardo turnuvasında kıyasıya mücadeleler geçti. Bu yıl korona virüs nedeniyle biraz evlerde kaldık. Ama bizim sporumuz sosyal mesafeli bir spor olduğunu herkese gösterdik. Sporcularımız turnuvalar ile eski güçlerine geriye dönerek, daha heyecanlı, kalabalık ve güzel vakitlerde bir arada olacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fırtınanın ardından çifte gökkuşağı Denizli semalarını süsledi Fırtınanın ardından gelen güzelliğe vatandaşlar hayran kaldı
YEREL HABERLER Fırtınanın ardından çifte gökkuşağı Denizli ...
Denizli'de şiddetli rüzgar tabelaları devirdi, vatandaşlar direklere tutundu
YEREL HABERLER Denizli'de şiddetli rüzgar tabelaları devirdi, ...
Kenti vuran fırtınanın en şanslısı oldu
YEREL HABERLER Kenti vuran fırtınanın en şanslısı oldu
Denizli'de kum fırtınası: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
YEREL HABERLER Denizli'de kum fırtınası: Çatılar uçtu, ağaçlar ...
Denizli’de 5 dakikalık kum fırtınası yıktı geçti
YEREL HABERLER Denizli’de 5 dakikalık kum fırtınası yıktı geçti
Yolcu otobüsünde yangın paniği
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde yangın paniği
Alev alan otobüste can pazarı Yolcular alev alan otobüsten canlarını zor kurtardı
YEREL HABERLER Alev alan otobüste can pazarı Yolcular alev alan ...
Camide hayatlarının şokunu yaşadılar Namaz esnasında camiye giren köpek, cemaate korku dolu anlar yaşattı Sahibinin elinden kurtulup camiye dalan köpeğin yaşattığı heyecan güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Camide hayatlarının şokunu yaşadılar Namaz esnasında ...
Hayırseverlerin yaptıracağı okul için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Hayırseverlerin yaptıracağı okul için protokol ...
Devrilen traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye ...
Merkezefendi’de 2 bin 370 esnafa hibe desteği verildi
YEREL HABERLER Merkezefendi’de 2 bin 370 esnafa hibe desteği verildi
Pamukkale'de alt yapının ardından üstyapılar da tamamlanıyor
YEREL HABERLER Pamukkale'de alt yapının ardından üstyapılar da ...
Kenyalı Abdulselam'ın futbolcu olma hayali
YEREL HABERLER Kenyalı Abdulselam'ın futbolcu olma hayali
Denizlispor'da Özgür Çek de takımdan ayrılıyor
YEREL HABERLER Denizlispor'da Özgür Çek de takımdan ayrılıyor
Denizli'nin suyu bu merkezden izleniyor SCADA ile milyonlarca liralık tasarruf sağlandı
YEREL HABERLER Denizli'nin suyu bu merkezden izleniyor SCADA ile ...
Kenyalı Abdulselam´ın futbolcu olma hayali
YEREL HABERLER Kenyalı Abdulselam´ın futbolcu olma hayali
881 Nuray’ı bir araya getirdi, hedefi Guinness'e girmek 1 yıl önce kurduğu grubuna sadece Nuray isimli kadınları kaydeden Nuray Pakatcı, bu alanda rekor kırmayı hedefliyor
YEREL HABERLER 881 Nuray’ı bir araya getirdi, hedefi Guinness'e ...
Yukatel Merkezefendi Belediyesi ilk yabancı transferini yaptı
YEREL HABERLER Yukatel Merkezefendi Belediyesi ilk yabancı ...
Merkezefendi'nin ilk yabancı transferi Hollowell
YEREL HABERLER Merkezefendi'nin ilk yabancı transferi Hollowell
Türk işi taşıma Yem çuvalını bagajda değil, kaputun üzerinde taşıdı
YEREL HABERLER Türk işi taşıma Yem çuvalını bagajda değil, kaputun ...
Tapulu tarım arazisinde 3 kilogramlık sazan avladı
YEREL HABERLER Tapulu tarım arazisinde 3 kilogramlık sazan avladı
Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 2 ağır yaralı Motosiklet sürücüsü otomobilin camına, yolcusu ise aracın tavanına çarparak ağır yaralandı
YEREL HABERLER Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 2 ağır ...
Yavru köpeği çuvala koyup, ağzını sıkı sıkıya bağladılar Ağzı kapalı çuval içinde çırpınan yavru köpek, mesaiden çıkan 2 kadın belediye görevlisi tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Yavru köpeği çuvala koyup, ağzını sıkı sıkıya ...
Pompalı saldırıda yaralandı; eski eşinin yeni kocası tetikçi tutmuş (2)
YEREL HABERLER Pompalı saldırıda yaralandı; eski eşinin yeni kocası ...