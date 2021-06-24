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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bıçak imalatçıları bayramın yaklaşmasıyla üretimi artırdı

İHA

Bıçak imalatçıları bayramın yaklaşmasıyla üretimi artırdı

Denizli’nin kılıç, bıçak ve demir el aletleri imalatıyla ünlü Serinhisar İlçesindeki bıçak üreticileri yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde üretime hız verdi. Yaklaşan Kurban bayramı öncesinde bıçak ustaları tarafından yapılan ve yapılacak bütün bıçaklar şimdiden satıldı.

Denizli’de 130 farklı bıçağın üretildiği Serinhisar İlçesindeki bıçak imalatçılarında yoğunluk yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde iyice arttı. Pandemi yasakları nedeniyle evde canı sıkılanların bol bol internetten sipariş verdiği ilçedeki bıçak ustaları yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bıçak üretimine hız verdi.

İlçeden Türkiye’nin her yerine gönderilen bıçaklar dünyanın farklı ülkelerine de ihraç ediliyor. Bıçak üreticisi Muhittin Ayduran, “1968 yılında başladık, 1982 yılına kadar çakı bıçak yaptık. 1982 yılından bu tarafa da koyun makası yapıyoruz, bıçakta yapıyoruz. Oğullarım yetişince bıçak işine de girdik beş senedir. Allah’a şükür şu anda atmış çalışanımız var. Koyun makasını yurt dışına satıyoruz. Bıçağı da koyun makasının yanında yurt dışına satıyoruz. Kurban dolayısıyla işimiz köyün işi Allah’a şükür beş yıldır herkesin işi iyi. 130 çeşit bıçak üretiyoruz. Pandemide satışlarımız arttı. İnternetten satış yapıyoruz, Iğdır’a kadar servisimiz gidiyor” dedi.

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