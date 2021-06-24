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Çolak'ı yaralayan tetikçi, sokak köpeğini öldürüp tecavüz etmiş

DHA

Çolak'ı yaralayan tetikçi, sokak köpeğini öldürüp tecavüz etmiş


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Osman Çolak'ı (61) evinin önünde pompalı tüfekle yaralayan Osman Bardakçı ile olaya karıştığı belirlenen 3 kişi tutuklandı. Şüphelilerden Serdar Zeybek´in Çolak'ın boşandığı A.Z.'nin yeni eşi olduğu, Osman Bardakçı´yı da tetikçi olarak tuttuğu iddia edildi. Osman Bardakçı´nın ise 3 yıl önce sokak köpeğini öldürüp, tecavüz ettiği ortaya çıktı.
Olay, 19 Haziran günü saat 20.00 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi 6085 Sokak'ta meydana geldi. Osman Çolak, evinin önünde park ettiği cipinden indiği sırada, iddiaya göre sokağın karşısına pusu kuran kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Saldırgan 6 el ateş açtıktan sonra otomobile binip kaçtı. Saçmalarla ağır yaralanan Çolak, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan Çolak'ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı.
BOŞANDIĞI EŞİNDEN EV VE PARA İSTEMİŞ
Şüphelilerden Serdar Zeybek'in, Çolak'ın kısa süre önce boşandığı A.Z.'nin (31) yeni eşi olduğu belirtildi. A.Z.'nin, Osman Çolak'tan ev ve para istediği, olumsuz yanıt alınca da Serdar Zeybek'in Osman Bardakçı'yı tetikçi olarak tuttuğu ileri sürüldü.
Olaydan iki gün sonra adliyeye sevk edilen 5 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
'HUSUMETİM VARDI, VURDUM'
Osman Bardakçı´nın savcılıktaki ifadesinde, Çolak'ı market işlettiği dönemden tanıdığını, ona karşı husumeti olduğu için vurduğu söylediği belirtildi. Serdar Zeybek ve diğer şüpheliler ise olay günü otomobille giderken karşılaştıkları Osman Bardakçı'nın aracı durdurup bindiğini, Çolak'ın evinin önüne geldiklerinde otomobilde bulunan tüfeği alıp, indiğini, daha sonra koşarak tekrar yanlarını geldiğini öne sürdü. Otomobildeki şüphelilerin, olayla ilgilerinin olmadığını söylediği kaydedildi.
İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Serdar Zeybek, Osman Bardakçı, Kemal Zeybek ve Ersin Özer tutuklandı, Onur C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SOKAK KÖPEĞİNİ ÖLDÜRÜP, TECAVÜZ ETMİŞ
Osman Çolak'ı tüfekle tutuklanan uyuşturucu madde bağımlısı Osman Bardakçı'nın 2018'de Kaleiçi Çarşısı'nda sokak köpeğini demire iple bağladıktan sonra boğarak, tecavüz ettiği ve gözaltına alındığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, sokak köpeğini iple merdiven boşluğuna getirip, 40 dakika sonra da pantolonunu ve kemeri düzelttiği yer alan Bardakçı, 'hayvana eziyet suçundan' Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesilip, serbest bırakılmıştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2021-06-24 16:04:25

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