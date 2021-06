Başkan Atlı; “Babadağ’ı cazibe merkezi haline getireceğiz”

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, ilçeyi turizm anlamında bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek; “Babadağ’ımızın önümüzdeki süreçte ilk 5 ilçe arasında olmasını hayal ediyoruz" dedi.

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirilen projeler ve pandemi döneminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Geride kalan görev süresinin değerlendirmesini yapan Başkan Atlı, "Babadağ’ımızda pandemi döneminde yapısal projelerden çok sosyal projelere ağırlık verdik. Pandemi döneminde öğrencilerimize tablet desteği, dijital eğitim paketi desteği, bilgisayar ve internet desteğinde bulunduk. Ayrıca pandemi döneminde ailelerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntıları bir nebze azaltmak için birçok gıda destek paketi dağıtımı gerçekleştirdik. Babadağ sağlık açısından korona virüsü en hafif ilçelerden biri olsa da pandemiyi hemşerilerimizin yanında olarak geçirdik" dedi.



Ülkenin en büyük sıkıntılarından birisinin kuraklık olduğuna dikkat çeken Başkan Atlı, “Babadağ her ne kadar tekstilin başkenti olsa da ilçemizde tarımla uğraşan çiftçi kardeşlerimizde var ve tarımsal ürünlerimizde yetişiyor. Kuraklığın Babadağ'da önüne geçebilmek için şu an 13 mahallemizden 7'sine sulama havuzu yaptık. Böylelikle dağdan gelen sularımız belli bir yerde birikerek, çiftçimize sunulmuş oluyor. Ayrıca tarımı desteklemek amacıyla, çiftçilerimizin vahşi sulamayı bırakıp damla sulama sistemi gibi daha ekonomik ve daha çevreci olan projeleri anlatıyoruz. Önümüzdeki 1 sene içerisinde de kalan 6 mahallemize de sulama havuzu yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.



“Hedef ilk 5 ilçe arasında olmak”

Babağ’ın bir cazibe merkezi olması için gece gündüz çalıştıklarını ve belediyecilik hizmetlerini çalışma arkadaşlarıyla büyük özveri içerisinde sürdürdüklerini belirten Başkan Atlı, "Babadağ'da turizmin gelişmesi için BASİAD ile birlikte projelerimiz hala devam etmekte. Pandemi nedeniyle yapamadığımız etkinliklerimize pandeminin bitmesiyle hemen başlayacağız. Babadağ’ımıza büyük katkı sağlayan etkinliklerle yine Babadağlıları ve tüm Denizlili hemşerilerimizi buluşturacağız. Babadağ'ın turizm alanında gelişmesi demek, buranın kalkınması, ekonomik girdinin artması ve vatandaşlarımızın refah standartlarının yükselmesi demek. O yüzden turizm yolunda Babadağ çalışmaları son sürat devam edecek. Buradaki hayalimiz ve hedefimiz Denizli'de her anlamda ilk 5 içerisinde olmak" ifadelerini kullandı.



“Vatandaşımızın talep ettiğini yapmak boynumuzun borcu”

Babadağlı vatandaşlara zaman zaman memnuniyet anketleri yaptırarak vatandaşların da fikirlerine çalışmalarında yer verdiklerini kaydeden Atlı, açıklamasını şöyle tamamlaldı:

"Babadağlı hemşerilerimizin çalışmalarımızı nasıl değerlendiği bizler için çok önemli. Vatandaşlarımızın acil sorunları nelerdir, nasıl çözümler bulabiliriz gibi sürekli olarak kendimizi sorguluyoruz. Her zaman çalışmalarımızla Babadağlıların yanında olduğumuz göstersek de vatandaşlarımızın fikirleri ile oluşmuş bir proje kesinlikle daha önemlidir. Çünkü vatandaşımız bunu talep ediyorsa karşılamakta belediye olarak bizim boynumuzun borcudur. Vatandaşlarımızın en büyük taleplerinden birisi Küçük Sanayi Sitesi. Bizler de hemen gerekli çalışmaları başlattık. Şu an süreç devam ediyor, inşallah en kısa sürede 'Küçük Sanayi Sitesi'ni de bitirir vatandaşlarımıza teslim ederiz. Ayrıca Babadağ'da yapmak istediğimiz birçok proje var. Bu projelerin hepsi bizler, babadağ ve vatandaşlarımız için çok önemli"



Açıklamalarının ardından Babadağ Tekstil Çarşısı'nı gezen Başkan Ali Atlı, tekstil çarşısında bulunan ürünleri tanıttı. Başkan Atlı’nın değerlendirme toplantısına CHP Babadağ İlçe Başkanı Mehmet Altınöz, İYİ Parti Babadağ İlçe Başkanı Ayşen Yümsek ve belediye meclis üyeleri katıldı.

