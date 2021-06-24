Motosikletli polisler önce sertifika aldı, sonra gösteri yaptı

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, motosikletli timlerde görev yapmak üzere eğitim gören 24 polis memuru, sertifikalarını aldı. Törende, motorize polis ekipleri gösteri yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü'nün motosikletli timlerinde görev almak üzere eğitimlerini tamamlayan 24 polis memuruna, sertifikaları törenle verildi. Merkezefendi ilçesinde, Çevik Kuvvet Şubesi Müdürlüğü Grup Amirliği'ndeki kurs bitirme töreninde belgelerini alan motosikletli polisler, gösteri yaptı. Polislerin motosiklet üzerindeki akrobatik hareketleri, ilgi çekti.

Denizli Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Kutlu Balak, konuşmasında, 10 otomobilin de törende hizmete alındığını belirterek, "Teşkilatımızı güçlendirmek için başlattığımız bir hizmet içi programın sonuna geldik. Yaklaşık 1 aydır arkadaşlarımız emek verdi. Denizli halkı ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak adına eğitimlerimizi tamamladık. Allah, görev alan arkadaşlarımıza kaza bela vermesin. Başarıyla çalışmalarını diliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-06-24 16:18:58



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