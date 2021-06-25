Başkan Örki, YKS sınavı öğrencilerine başarılar diledi

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Bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavları (YKS) yapılacak. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yapılacak sınava katılacak öğrencilere başarılar diledi.



Lise eğitimlerinden sonra üniversiteye gitmek isteyen gençlerin katılacağı 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021YKS) 2627 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 26 Haziran tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran’da da Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleşecek. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki yapılacak olan sınav öncesi katılan öğrencilere başarılar dileyerek; “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizden beklentimiz iyi yetişmiş, kendine güvenen, araştıran, milli ve manevi değerlerine bağlı insan olmalarıdır. Bu hafta sonu geleceklerine yön vermelerinde etkili olacak sınavlara girecekler. İnanıyorum ki öğrencilerimiz stresten ve heyecandan uzak bir şekilde, yıllardır hazırlandıkları bu sınavlarda başarılı olacaklardır. İnşallah belirlediğiniz hedeflere ulaşırsınız, hepinize başarılar diliyorum“ dedi.

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