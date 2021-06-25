Eski eşini bıçaklayarak kaçan koca, 2 saat sonra yakalandı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı eski eşini sokak ortasında bıçaklan şüpheli, 2 saat sonra yakalandı.



Olay, Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 1 yıl önce 26 yaşındaki Rabia S.A. ile boşandığı öğrenilen 27 yaşındaki Tarkan S., ile sokak ortasında tartışma çıktı. Boşanmanın ardından devam eden mahkeme ile ilgili tartıştıkları iddia edilirken, tartışmanın büyümesi üzerine Tarkan S., eski eşi Rabia S.A.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralanan kadın vatandaşlardan yardım istersen Tarkan S. olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Rabia S.A.’ya yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Tarkan S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatin sonunda polis ekipleri tarafından yakalanan Tarkan S., gözaltına alınarak karakola sevk edildi.

Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.